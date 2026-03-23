Schweitzers Sieg im Wahlkreis 49 Südliche Weinstraße verschwindet hinter der Niederlage im Land. Auch die Region wird den Amtsverlust spüren.

Alexander Schweitzer ist der eindeutige Wahlsieger – allerdings nur im Wahlkreis Südliche Weinstraße. Dass er diesen erneut deutlich gewonnen hat, wird den Mann aus Bad Bergzabern nicht über die Niederlage auf Landesebene hinwegtrösten. Der 52-jährige Sozialdemokrat ließ am Sonntagabend offen, ob er das Direktmandat annehmen wird. Der Schmerz ist groß.

Christdemokrat Sven Koch legte einen Wahlkampf mit pfiffigen Plakaten hin, das sorgte für Sichtbarkeit. Foto: Koch/Oho

Sein CDU-Herausforderer Sven Koch wird nicht erneut in den rheinland-pfälzischen Landtag einziehen. Trotzdem kann der Herxheimer stolz sein. Er holte ein starkes Ergebnis angesichts eines amtierenden Ministerpräsidenten als Gegner im Kampf um die Gunst der Wählerinnen und Wähler. Der Christdemokrat legte einen Wahlkampf mit pfiffigen und vor allem humorigen Plakaten hin, das sorgte für Sichtbarkeit und Gesprächsstoff. Von der Landes-CDU war es schäbig, Koch gegen Schweitzer antreten zu lassen, ohne ihn über die Liste abzusichern – aus Proporz und Geschlechterparität.

Der AfD-Mann Eugen Ziegler fiel nicht mit einem engagierten Wahlkampf auf, musste er auch nicht. Foto: Iversen

Eugen Ziegler wiederum wird sicher im nächsten Landtag als Abgeordneter vertreten sein. Der AfD-Mann fiel nicht mit einem engagierten Wahlkampf auf, musste er auch nicht. Es reichte dem Niederhorbacher, auf der blauen Welle Richtung Mainz zu surfen. Politische Konzepte sind eh hinderlich, wenn man so tut, als ließen sich Probleme mit der Kettensäge lösen.

Die Region wird die Niederlage Schweitzers spüren, vor allem mit Blick auf die öffentliche Wahrnehmung. Es ist nun mal etwas Besonderes, wenn der Ministerpräsident aus der eigenen Ecke kommt. Schweitzer ist nicht an seiner Person gescheitert, das haben Befragungen gezeigt. Er hat das Amt des Ministerpräsidenten vor allem verloren, weil er Sozialdemokrat ist. Am Wahlabend sagte Schweitzer in die Kameras, wir – er und seine Mitstreiter – hätten gekämpft wie die Löwen. Aber keiner kann König der Löwen werden, wenn die Wasserstellen versiegt sind. Bei der SPD herrscht Dürre.