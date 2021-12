Die Stadt verzeichnet im Friedhofswesen ein Defizit von 48.000 Euro – und das, obwohl zu Jahresbeginn die Friedhofsgebühren angehoben worden waren. Es gab 96 Erdbestattungen im Sarg (Vorjahr: 116) und 524 Urnenbeisetzungen (Vorjahr: 519). Eine Zunahme der Bestattungen durch die Corona-Pandemie sei nicht zu verzeichnen, so die Stadt. Neu hinzugekommen sind in diesem Jahr Naturgrabstätten in Mörzheim und ein Urnenfeld in Mörlheim sowie der in Eigenregie des Ortsbeirates Wollmesheim angelegte Weinberg für Urnenbeisetzungen. Nächstes Jahr soll auch das muslimische Gräberfeld beim Hauptfriedhof genutzt werden können. Neue Maßnahmen, um künftige Defizite zu vermeiden, sind aber bisher nicht geplant.