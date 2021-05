Von Dienstag auf Mittwoch sind in der Südpfalz 60 weitere Corona-Infektionen nachgewiesen worden, 29 im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau sowie 31 im Kreis Germersheim. Das haben die drei Verwaltungen mitgeteilt.

In Landau sinkt die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) deutlich auf 91,7, also erstmals seit Wochen wieder unter 100. Das ist wichtig, weil bei Werten unter 100 auf Landes- und auf Ortsebene die Bundesnotbremse wegfällt – allerdings nur, wenn der Wert mindestens fünf Arbeitstage lang so niedrig bleibt. Dann treten Lockerungen am übernächsten Tag in Kraft. Der Landeswert betrug am Mittwoch 92,1. Im Kreis Germersheim lag der Wert am Mittwoch bei 97,7, im Kreis SÜW bei 95,9.

Ob und wann Landau mit Lockerungen rechnen kann, ist noch nicht abzusehen. Denn es zählen nur die Werte, die das Robert-Koch-Institut (RKI) auf seiner Internetseite www.rki.de/inzidenzen veröffentlicht. Diese entsprechen denen des Landesuntersuchungsamts vom Vortag, die wiederum auf Meldungen der Gesundheitsämter in Städten und Kreisen basieren. Für Landau heißt das, dass der Mittwochswert für etwaige Lockerungen nicht berücksichtigt werden kann, da er erst am Donnerstag, 13. Mai, also einem Feiertag, vom RKI veröffentlicht wird. Frühestens könnte die Rechnung mit fünf aufeinanderfolgenden Werktagen am Freitag, 14. Mai, beginnen. Erst wenn Landau aus der Bundesnotbremse fällt, greifen auch die neuen, vom Land verfügten zusätzlichen Lockerungen etwa für Handel, Gastronomie und Tourismus. Darauf hat die Stadtverwaltung hingewiesen.