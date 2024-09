Bei einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen auf dem Bahnhofsvorplatz in Worms ist am Dienstagabend ein 45-Jähriger aus Herxheim leicht mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann vor Ort ambulant vom Rettungsdienst versorgt. Der gefährlichen Körperverletzung beschuldigt wird ein 22-Jähriger aus Worms, der noch am Tatort festgenommen wurde. Auf Anordnung des Ermittlungsrichters am Amtsgericht Mainz sitzt er in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen und den genauen Tatumständen.