Am Freitag, 2. Dezember, 19 Uhr, spielt das Trio Die Weggefährten sein im Sommer wegen Corona abgesagtes Konzert „Wurzeln der Stille“. An diesem Abend trifft in der Katharinenkapelle spiritueller Liedgesang auf gefühlvolle Klangimprovisationen. Schwerpunkt des Programms der Weggefährten Jana Barnert (Gesang, Gitarre), Lisa Geörg Querflöte, Blockflöten, Gesang) und Rüdiger Böhm (Klavier, Blockflöten, Gesang) sind Heillieder mit einer prägnanten spirituellen Botschaft, die einladen zum Innehalten, die Gefühle ansprechen und in Resonanz gehen mit den inneren Welten der Menschen. Die Musik gleicht einer Symbiose aus tiefen Texten mit Wortbildern und meditativem Gesang - getragen von berührenden Melodien. Sie regt an zum Mittanzen, Mitsingen oder stiller Meditation. Der Eintritt zum Konzert ist kostenlos, es kann gespendet werden. Musiker und Förderverein Katharinenkapelle teilen sich die Spenden.

Info



Für Spenden auf das Konto des Fördervereins Katharinenkapelle bei der VR Bank Südpfalz, Iban: DE07548625000000740691 wird eine Spendenquittung ausgestellt.