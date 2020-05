Konstantin Hesser, Philipp Friedrich und Jeffrey Deubler sind Bleibimpuls. Am Donnerstag, 30. April, tritt das Trio mit seinem Ambient-World-Jazz beim Landau-Livestream auf. Das Konzert wird ab 19 Uhr aus der Festhalle in die heimischen Wohnzimmer gestreamt. Die Wurzeln des Trios liegen in der Straßenmusik. Die verschiedenen musikalischen Einflüsse der Mitglieder werden in einer eigenen Art von Klang zusammengeführt und auf außergewöhnlichen Instrumenten wie dem australischen Didgeridoo, der westafrikanischen Trommel Djembé und einer RAV Vast, einer Stahlpfanne mit Metallzungen (im Foto links), gespielt. Der Livestream ist kostenlos bei Facebook und You-Tube zu sehen und zu hören, jeweils unter „Stadt Landau in der Pfalz“. Auf www.ticket-regional.de/landau-livestream werden spezielle Tickets verkauft, deren Erlös unter den Künstlern des Landau-Livestreams aufgeteilt wird.