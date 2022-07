Das Gesundheitsamt Landau-Südliche Weinstraße hat das in der vergangenen Woche aufgelegte Abkochgebot für die Gemeinden Pleisweiler-Oberhofen und Niederhorbach aufgehoben. Das Trinkwasser kann wieder ohne Einschränkungen verwendet werden, teilte die Behörde am Montagvormittag mit. Die letzten Proben haben ergeben, dass die Keime durch die Chlorung abgetötet wurden. Das begleitende Überwachungsprogramm zur Kontrolle der Trinkwasserqualität durch die Verbandsgemeindewerke hält noch an. Im Zuge einer routinemäßigen Kontrolle war vergangenen Mittwoch festgestellt worden, dass ein Grenzwert mit mikrobiologischen Parametern im Trinkwasser im Versorgungsbereich der Gemeinden Pleisweiler-Oberhofen und Niederhorbach überschritten wurde. Bei den mikrobiologischen Parametern handelte es sich um Keime fäkalen Ursprungs, eine in der Natur weitverbreitende Keimart, die als Hinweise für eine Verunreinigung im Trinkwasser dienen.