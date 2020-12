Das Trinkwasser in Bad Bergzabern muss nicht mehr abgekocht werden. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Südliche Weinstraße wurde das am Mittwoch erlassene Abkochgebot aufgehoben. Die Chlorung war notwendig geworden, weil das Wasser laut Stadtwerke in geringem Umfang mit Keimen belastet war. Die Chlorung sei erfolgreich gewesen, das Leitungsnetz desinfiziert. In Kapellen-Drusweiler muss das Trinkwasser aber weiterhin abgekocht werden. Bis auf Weiteres wird auch in der Kurstadt das Trinkwasser noch im zulässigen Rahmen der Trinkwasserverordnung gechlort. Das gechlorte Wasser sei unbedenklich. Der Anteil an Chlor in einem Liter Wasser betrage lediglich ca. 0,15 Milligramm. Es könne zu leichten Geruchs- und Geschmacksveränderungen kommen. Für Aquarien sei das Wasser jedoch nicht geeignet, teilen die Stadtwerke weiter mit.