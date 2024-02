Nachdem das Trinkwasser in Arzheim wegen mikrobakterieller Auffälligkeiten in den vergangenen Wochen gechlort werden musste, gibt es jetzt gute Nachrichten. Der Versorger Energie Südwest Netz GmbH informiert, dass die Chlorung des Trinkwassers nicht mehr notwendig ist und ab sofort eingestellt wird. Diese Entscheidung sei nach gründlicher Überprüfung der Wasserqualität und einer Bestätigung des Labors in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt getroffen worden. Das Wasser kann wieder bedenkenlos für alle Zwecke – beispielsweise auch für die Füllung von Aquarien – genutzt werden.