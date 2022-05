Musik, Ambiente und Wein spielen auf stimmige Weise in Kapellen-Drusweiler zusammen. Am Rosengarten-Wanderweg und in der Weinlage „Rosengarten“ gelegen, erwarten die Kapeller Winzer am Mittwochabend ab 19 Uhr ihre Gäste zur Weinprobe im Keschdebusch.

Interessierte können sich eine Probierkarte kaufen und sich quer durch das Weinangebot des Ortes testen. Sieben Winzer stellen dabei mehr als 35 Weine vor. In geselliger Runde kann dabei auch die musikalische Umrahmung mit Live-Musik vom Justin-Nova-Duo genossen werden. Bei Einbruch der Dunkelheit werden Fackeln und ein Lagerfeuer entzündet – der Platz in den Weinbergen hat dann ein ganz besonderes Flair. Der Keschdebusch liegt zirka 1,5 Kilometer südlich von Kapellen-Drusweiler und lässt sich über einen Spaziergang über den Rosengarten-Wanderweg oder vom Deutschhof aus gut zu Fuß erreichen. Begrenzte Parkmöglichkeiten vor Ort.