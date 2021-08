Der Vorstand des VfB Annweiler ist wütend. Offenbar wird das Trifelsstadion immer mal wieder als Partylocation missbraucht. Am Wochenende artete eine Feierei wohl derart aus, dass sogar ein Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wie Vorsitzender Sven Dausch berichtet, stellte der Verein am Sonntag fest, dass in der Nacht zuvor die Garage beschädigt wurde. Zudem hätten die Mitglieder zahlreiche Scherben auf der Laufbahn und dem Sportplatz gefunden, die sie entfernen mussten, um wieder sicher Sport treiben zu können. „Wir mussten in den vergangenen Wochen mehrfach feststellen, dass sich mehrere uns unbekannte Jugendliche in den Abendstunden zum Musikhören und Trinken im Stadion aufhielten“, berichtet der Vorsitzende. Bisher sei dies immer friedlich verlaufen. Nun allerdings sei es zu dieser Sachbeschädigung gekommen. Die Garagen seien erst vor zwei Jahren dank zahlreicher ehrenamtlicher Helfer und großzügiger Spender mit viel Mühe und Arbeit errichtet worden. Der Verein habe am Montag Anzeige bei der Polizei erstattet, bislang fehle von den Tätern noch jede Spur. Hinweise bitte an die Polizei Annweiler unter Telefon 06346 964619 oder an die Polizei Landau 06341 2870.