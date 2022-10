Am Dienstag, 13.30 Uhr, ist auf der Naturbegräbnisstätte Trifelsruhe an der Andachtsstätte „Blattwerk“ in Annweiler eine Andacht mit Live-Musik. „Allerheiligen ist ein Tag, an dem wir gemeinschaftlich ganz bewusst darüber nachdenken, woher wir kommen, wohin wir gehen und wie wir die Erinnerung unserer Verstorbenen tragen“, so Harald Düx, Leiter der Trifelsruhe. Das Gedenken steht unter dem Motto „Feder“, die Andacht wird von Pastoralreferentin Christina Wendel gestaltet.