Nach rund drei Jahren Bauzeit öffnet das Trifelsbad wieder. Die offizielle Eröffnung des Schwimmbads ist am Samstag, 4. Mai, 11 Uhr. Für die Bürgerinnen und Bürger besteht laut Ankündigung am Eröffnungswochenende vom 3. bis 5. Mai die Möglichkeit, das Trifelsbad bei freiem Eintritt zu besichtigen. Rund 6 Millionen Euro wurden in das Trifelsbad investiert, das nun auf dem neuesten Stand der Technik sei. Im letzten Juni war das Freibad bereits in Teilen eröffnet worden. In dieser Badesaison kann es komplett genutzt werden.