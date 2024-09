Die Verbandsgemeinde Annweiler teilt mit, dass die Badesaison im Trifelsbad am Montag, 23. September, endet. An diesem Tag werde auch der Schwimmkurs der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) abgeschlossen, bei dem in den vergangenen Wochen zahlreichen Kindern und Jugendlichen Schwimmfähigkeiten vermittelt werden konnten. In zahlreichen anderen Bädern im Landkreis SÜW ist die Saison bereist beendet, zum Beispiel im Edesheimer Freibad sowie im Rebmeerbad in Bad Bergzabern. Dort öffnet ab nächster Woche das Hallenbad seine Türen. Auch im Herxheimer Waldfreibad sind die Ticketschalter schon längst geschlossen. Dort ist die Sanierung der Anlage bereits gestartet, wleche bis kommendes Jahr andauern soll.