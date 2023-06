Diesen Tag haben Wasserratten in und um Annweiler heiß ersehnt: Seit Samstag hat das Trifelsbad nach drei Jahren Schließungszeit wieder geöffnet. Die Verbandsgemeinde hatte das Freibad in den vergangenen zwei Jahren für 5,8 Millionen Euro umfangreich sanieren lassen. So haben die Becken eine Edelstahlauskleidung bekommen, und die Technik wurde erneuert. Zum Start hakt es aber noch an der ein oder anderen Stelle. Weil die dortige Außenanlage noch fertiggestellt werden muss, kann der Kinderplanschbereich mit dem neuen Wassererlebnisbecken erst zu einem späteren Zeitpunkt geöffnet werden. Auch die Rasenliegefläche und die neue Wellenbreitrutsche werden erst Ende Juni nutzbar sein. Was die Verantwortlichen echt ärgert, ist, dass die Technikfirma ihre Terminzusage nicht eingehalten hat und deswegen die Solaranlage noch nicht in Betrieb genommen werden konnte. Deswegen liegt die Beckentemperatur aktuell nur bei 19 Grad Celsius. Aber bei den aktuell tropischen Temperaturen dürfte das ja für eine willkommene Abkühlung sorgen.