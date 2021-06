Die Becken des Trifelsbads in Annweiler bleiben ein weiteres Jahr trocken. Die Wiedereröffnung wurde um eine Saison verschoben – auf jetzt April 2023. Dies gab Bürgermeister Christian Burkhart am Donnerstagabend im Verbandsgemeinderat bekannt, nachdem das Planungsbüro nun den Bauzeitplan für die anstehende Generalsanierung erstellt hatte. Mehrere Gründe seien für die längere Baudauer ausschlaggebend: Die Grundwasserverhältnisse hätten sich als schwieriger herausgestellt als gedacht. Zudem könnten die Arbeiten nicht parallel laufen, sondern müssten abschnittsweise umgesetzt werden. Des Weiteren belasteten derzeit weitreichende Lieferengpässe die Bauwirtschaft. Für das Schwimmbad betreffe das Kunststoffe und Stahl. „Das ist natürlich für die Menschen bitter“, ist Burkhart bewusst. „Aber wir hatten auch keine Alternative zur Schließung“, macht er deutlich. Seit Jahren gab es Fliesenschäden in den Becken, die jedes Jahr provisorisch geflickt wurden. 2020 konnte das Bad nicht mehr geöffnet werden, da das Gesundheitsamt keine Freigabe gegeben hätte, erklärt Burkhart. Zu viele lockere Fliesen seien schon Bakterienherde gewesen. Nun sollen die Becken mit Edelstahl ausgekleidet werden. Zudem wird die Technik erneuert, der Kinderplanschbereich aufgewertet und eine neue Rutsche aufgebaut. Zu den geschätzten Kosten von fünf Millionen Euro schießt das Land rund 1,4 Millionen Euro zu. Die ersten Abriss- und Rohbauarbeiten beginnen im August.