Ob Pflanzung von Tannen, Kastanien und Eichen in der Wüsthalde, Durchforstungen am Adelberg und im Semmerstal oder Wegeunterhaltung auf dem Klingelberg: Dies sind einige Arbeiten, die bei der Trifels Natur im zweiten Quartal 2022 auf der Agenda stehen. Damit Bürger und Waldbesucher künftig wissen, was im Wald passiert und was hinter den Arbeiten steckt, informiert die Forstgesellschaft der Stadt Annweiler seit diesem Jahr quartalsweise auf ihrer Homepage www.trifelsnatur.de darüber unter der Rubrik „Aktuelles“. Der Schritt soll zu mehr Verständnis und Nachvollziehbarkeit für die forstliche Arbeiten beitragen.