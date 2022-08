Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz bietet im August zwei Veranstaltungen rund um Burg Trifels an. Am 2. und 23. August, jeweils um 11 Uhr, gibt es eine Kostümführung mit Zisterziensermönch Bruder Ortlieb aus dem Kloster Eußerthal, der die Teilnehmer ab dem Museum unterm Trifels in Annweiler wie anno 1251 hinauf zur Burg führt. Unterwegs erfährt man aus erster Hand allerlei Spannendes über das Leben im Mittelalter. Dauer: rund 2,5 Stunden. Teilnahmegebühr: Erwachsene fünf Euro, Kinder drei Euro. Anmeldung per E-Mail an kulturpaedagogik-pfalz@gdke.rlp.de oder unter Telefon 0261 66754826.

An den Samstagen 6. und 20. August, jeweils um 18 Uhr, wird ein szenisches Schauspiel auf Burg Trifels veranstaltet: die Befreiung des Richard Löwenherz, der 1193 von Heinrich VI., dem Sohn von Friedrich Barbarossa, auf der Trifels gefangen gehalten wurde. Geschrieben wurde das Stück von Alexander Etzel-Ragusa, gespielt wird es von Markus Maier. Erwachsene zahlen zehn Euro, ermäßigt sieben Euro (kein zusätzlicher Burgeneintritt). Anmeldung erforderlich unter: Burgverwaltung Trifels, Telefon 06346 8470.