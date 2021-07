Das Bildungsministerium und die Landesschülervertretung haben das Evangelische Trifels-Gymnasium in Annweiler mit der Umweltplakette für nachhaltige Schulen ausgezeichnet. Die Schüler hatten beispielsweise bei den Projekttagen Bäume, Stauden und Sträucher gepflanzt. Zudem hat die Schule einen Schulgarten, einen Fahrradkeller und eine Zufahrtsbeschränkung zum Schulgelände. Vom Förderverein gespendete Trinkflaschen können kostenlos an einem Wasserspender befüllt werden. Seit Kurzem besitzt die Schule auch ein Elektroauto. 22 Schulen haben in diesem Jahr die Plakette erhalten. Im vergangenen Jahr wurde bereits eine andere Annweilerer Einrichtung, die Realschule plus im Staufer-Schulzentrum, damit ausgezeichnet.