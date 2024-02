Die CDU sammelt am Samstag, 10 bis 12.30 Uhr, an einem Info-Stand an der Adler-Apotheker am Landauer Rathausplatz Unterschriften für eine „erträgliche Regelung der Öffnungszeiten für die Burg Trifels“. Am Stand werden sich auch Kandidaten der CDU für die Kommunalwahl vorstellen und mit der Bevölkerung diskutieren.

Wie berichtet hat die dem Landesinnenministerium untergeordnete Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) entschieden, die Burg Trifels künftig an drei Tagen pro Woche geschlossen zu halten. Diese Entscheidung haben unter anderem die Stadt und Verbandsgemeinde Annweiler, der Kreis SÜW und die Stadt Landau sowie der Trifelsverein kritisiert.