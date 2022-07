Am Freitagabend wurde ein 78-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in Pleisweiler-Oberhofen Opfer eines Trickdiebstahls, wie die Polizei berichtet. Eine junge Frau mit dunklen Haaren verwickelte ihn in ein Gespräch. Diese Ablenkung nutzte ein schlanker, 20 bis 30 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren und Seitenscheitel. Er stahl den Geldbeutel des älteren Herrn und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten weitere Erkenntnisse zu den bislang unbekannten Tätern erlangt werden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.