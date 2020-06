Ein 82-Jähriger ist am Freitag gegen 9.50 Uhr auf dem Landauer Weißquartierplatz einem Trickdiebstahl zum Opfer gefallen. Der Mann wollte ein Parkticket lösen, als ihn ein Unbekannter ansprach, teilt die Polizei mit. Der Mann bat den Senior um Wechselgeld und verwickelte ihn in ein Gespräch. Dieser konnte nicht wechseln. Der Unbekannte bedankte sich und ging zügig weiter. Später stellte der Senior fest, dass ihm 250 Euro aus seinem Geldbeutel fehlten. Er beschreibt den mutmaßlichen Täter wie folgt: circa 30 bis 40 Jahre alt, schwarze kurze Haare, zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, bekleidet mit einem gestreiften Hemd und langer Hose. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 2870.