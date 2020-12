Ein Trickdieb hat am Dienstag gegen 9.45 Uhr in Landau mehrere Hundert Euro erbeutet. Der bislang unbekannte Täter sprach laut Polizei einen 81-jährigen Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Dammühlstraße an und bat ihn zunächst darum, ein Zwei-Euro-Stück zu wechseln. Nach dem Geldwechseln erfragte er den Weg zum Krankenhaus. Auch dabei half der Senior. Erst später stellte er fest, dass seine Geldbörse gestohlen worden war. Der Täter soll 35 bis 40 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er trug eine Mund-Nasen-Bedeckung und eine anthrazitfarbene Wind-Jacke. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 06341/287 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.