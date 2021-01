Mit einem Gewinnversprechen versuchten Unbekannte am Freitagmorgen einen 72-Jährigen in Gommersheim reinzulegen. Gegen 9.30 Uhr erhielt der Mann einen Anruf, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass er 39.000 Euro gewonnen habe. Für den Transport des Gewinns seien allerdings 900 Euro fällig, die über Gutscheine bezahlt werden sollten. Der Mann beendet das Telefonat und informierte die Polizei. Die Polizei warnt: Niemals sollte Geld ausgegeben werden, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern. Zusagen am Telefon sollten in keinem Fall gemacht werden. Auch persönliche Daten wie Kontodaten, Adressen oder ähnliches sollten telefonisch niemals preisgegeben werden. Im Zweifelsfall sollten sich die Angerufenen mit der Polizei in Verbindung setzen.