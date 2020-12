Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag bis Montag die Tür zum Rathaus der Verbandsgemeinde Offenbach aufgehebelt. Wie die Kriminalpolizei Landau berichtet, brachen sie im Inneren ein Büro auf und stahlen dort einen Tresor. Dieser wurde am Montagnachmittag auf einem Feldweg neben der B 38 in Fahrtrichtung Impflingen gefunden. Die Täter hatten vergeblich versucht, diesen zu öffnen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten unter Telefon 06341 2873333 oder per E-Mail kilandau@polizei.rlp.de.