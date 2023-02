Offenbar nicht auf genüssliche Backwaren, sondern auf den ebenfalls vorzufindenden Tresor hatte es ein unbekannter Täter am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr abgesehen, teilt die Polizei mit. Der Täter brach in der Staatsstraße in Edesheim gewaltsam in den Verkaufsstand einer Bäckerei ein und klaute den Tresor sowie Elektronikgeräte. Die Polizei Edenkoben bittet bei der Suche des Täters darum, Beobachtungen per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de oder telefonisch unter der Nummer 06323/ 9550 mitzuteilen.