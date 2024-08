Der Landauer Zoo hat eines seiner Charaktertiere verloren. Tiger Igor, der gemeinsam mit seiner Schwester Ninoshka seit Januar 2010 in der Südpfalzmetropole lebte, musste eingeschläfert werden. „Jüngste im Rahmen einer Narkose erhobene gesundheitliche Befunde und ein sich in den letzten Tagen merklich verschlechterndes Allgemeinbefinden führten am 30. Juli zu der Entscheidung, erhebliche Leiden und Schmerzen zu unterbinden“, heißt es in einer Mitteilung des Zoos. Mit 17 Jahren habe Igor zu den derzeit 13 ältesten männlichen Sibirischen Tigern weltweit gehört. Wie es mit der Haltung der imposanten Raubkatzen im Landauer Zoo weitergeht, lesen Sie hier.