Die Übersehene Traubenhyazinthe oder in Latein „Muscari neglectum“ ist besonders geschützt. Sie gilt in Rheinland-Pfalz als stark gefährdet. Im Arzheimer Neubaugebiet „Am Bittenweg“ kommt sie allerdings in großen Mengen vor. Neun Auszubildende der Stadtverwaltung Landau waren darum mit Unterstützung des Umweltamts in Arzheim im Einsatz, haben einen Großteil der Zwiebeln ausgegraben und einige Hundert Meter weiter auf einer geeigneten Fläche wieder eingepflanzt – damit die Traubenhyazinthen dort im Frühjahr wieder blühen.