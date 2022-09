Ein mit rund 3,5 Tonnen Trauben beladener Schlepper hat am Dienstag gegen 11.40 Uhr auf der Weinstraße in Rhodt bei einer Vollbremsung einen Großteil seiner Ladung verloren. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 43-jährige Autofahrerin die Weinstraße von der Edesheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Weyher passieren. Sie tastete sich in den Kreuzungsbereich. Der 33-jährige Schlepperfahrer erkannte die Situation zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Dabei fielen Trauben im Wert von rund 1000 Euro auf die Straße. Die Fahrbahn musste gesäubert werden.