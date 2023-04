Die derzeit gesperrte Trappengasse könnte mit etwas Glück schon im Lauf der nächsten Woche wieder freigegeben werden. Das hat Christoph Kamplade, Chef des Bauamts, am Dienstagabend im Hauptausschuss gesagt. Wie berichtet, musste die Stadt die Gasse komplett sperren, weil am Dachstuhl eines seit Jahren leerstehenden Hauses Einsturzgefahr besteht. Nach Kamplades Angaben sitzen am Mittwochabend der Eigentümer, ein Statiker, ein Handwerker und die Bauaufsicht der Stadt zusammen, um zu besprechen, wie die unmittelbare Gefahr beseitigt werden kann. Dafür reichten kleinere Sicherungsmaßnahmen im Dachstuhl aus, so Kamplade. Voraussetzung sei, dass man einen Handwerker finde. Er bekräftigte den Willen der Stadt, nicht mehr als zwei Wochen Sperrung zu akzeptieren.

Daniel Emmerich (Die Linke) berichtete, dass es immer wieder Versuche von Passanten gebe, sich am Bauzaun vorbeizudrücken. Davor könne er nur dringend warnen, sagte Kamplade, es drohe akute Lebensgefahr.

Kamplade berichtet weiter, dass es in Landau etwa 50 Fälle von Problemimmobilien gebe, bei denen alle zwei Jahre der Bericht eines Statikers vorgelegt werden müsse. Einen vergleichbaren Fall gebe es derzeit nicht, auch nicht bei der Stiftskirche. Damit ist die sogenannte Seibel-Ruine gemeint, die die Stadt nicht länger hinnehmen will. Es gebe allerdings bei etlichen Gebäuden dringenden Handlungsbedarf, auch bei solchen unter Denkmalschutz.