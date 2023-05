In der Trappengasse 2 ist am Freitag ein Gerüst aufgestellt worden. Es soll dazu dienen, in dieser Woche den Dachstuhl abzutragen. Wie berichtet, ist ein kleiner Teil der Trappengasse am Rathausplatz komplett gesperrt, weil Teile des Daches abzustürzen drohen.

In etwa zwei Wochen soll das Problem behoben sein; dann kommt ein Notdach auf die Ruine. Der Eigentümer hat die RHEINPFALZ durchs Gebäude geführt. Seinen Namen will er noch nicht veröffentlicht sehen: Er könne nichts für den schlechten Zustand des Hauses, das sich noch nicht lange in seinem Besitz befinde, will sich dafür nicht ständig verantworten müssen. Er sei auch „kein böser Investor, der nur Profitmaximierung will“.

Als „Landauer Bu“ habe er sich der Herausforderung gestellt, das Haus zu sanieren. Von der Lage ist er überzeugt, vom Zustand gar nicht. Er sei in sehr guten Gesprächen mit Bauamt und Denkmalpflege, und man habe sich einander angenähert, aber noch gebe es keine Lösung. Ein Holzexperte und zwei Statiker hätten ihm bestätigt, dass das Haus nicht wirtschaftlich zu sanieren sei. Er weist auf Holzwurmbefall, Hausschwamm, Nässe- und Brandschäden, morsche Balken, eine eingestürzte Kellerdecke und durchhängende sowie verfaulte und herabbrechende Decken hin. Der komplette Bau habe sich gesetzt und verschoben. Er demonstriert es unter anderem an einer völlig deformierten Türzarge und Rissen in den Wänden und weist auf wenig fachgerechte Reparatur- und Rettungsversuche aus früheren Zeiten hin.

Anfangs war nur die Tür geschützt

Sein Vorschlag: Abriss und Neuaufbau in alter Form, einschließlich Verwendung der Sandstein-Fenstergewände. Passanten sollen „das Gefühl haben, dass es noch dasselbe Haus ist“. In der Denkmalliste vom August 2020 im Internet ist nur die „Haustür, Oberlichttür mit klassizistischem Türblatt, bez. 1746“ unter Schutz gestellt, inzwischen jedoch das ganze Haus.

Im Erdgeschoss kann sich der Eigentümer einen Laden oder ein Café vorstellen, in den Obergeschossen einschließlich Dach vier bis fünf kleine, geförderte Wohnungen (Sozialwohnungen). Nur bei einem Neuaufbau könne er für Brandschutz und moderne Energiesparstandards garantieren. Als Heizung strebt er eine Wärmepumpe an.

Die Trappengasse ist nur in einem kurzen Stück gesperrt. Lokale und Läden sind erreichbar, entweder über die Königstraße oder über die Straße Schulhof.