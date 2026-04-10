Ein nicht angelegter Sicherheitsgurt hat in Bad Bergzabern am Donnerstag gegen 8.30 Uhr eine Verkehrskontrolle mit Folgen ausgelöst. Der 23 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters durfte nach der Überprüfung nicht weiterfahren. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann in der Kapeller Straße kontrolliert. Dabei nahmen die Beamten aus dem Fahrzeuginneren einen starken Cannabisgeruch wahr. Zudem habe der Fahrer Merkmale gezeigt, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. Ein Drogen-Vortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.