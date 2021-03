Am Donnerstag gegen 19 Uhr fuhr vermutlich der Fahrer eines Transporters in der Petronellastraße 25 A in Bad Bergzabern gegen eine Mauer und verursachte einen Schaden in Höhe von 500 bis 1000 Euro. Laut Polizei haute er danach einfach ab. Aufgrund gefundener Fahrzeugteilen dürfte das Fahrzeug an der Stoßstange und am Außenspiegel beschädigt worden sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340.