Am Sonntag gegen 20.50 Uhr ist das auf dem Schulhof der Grundschule Ramberg in den Boden eingelassene Trampolin angezündet worden, teilt die Polizei mit. Das Spielgerät sei hierdurch beschädigt worden. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341 2870 sowie per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.