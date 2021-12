Der Speyerer Fuhr- und Ackerbauverein plant für Samstag eine Funken-Hoffnung-Tour durch die Verbandsgemeinde Edenkoben. Die Tour soll um 17 Uhr am Freimersheimer Sportplatz beginnen und auch dort enden, heißt es in dem Aufruf. Von Freimersheim fahren die geschmückten Traktoren von Landwirten aus der Region über Edesheim, Kleinfischlingen, Großfischlingen, Hainfeld, Rhodt, Edenkoben, Venningen, Altdorf und Böbingen zurück nach Freimersheim. Die Spenden für die Aktion gehen an die Junge Lebenshilfe Speyer, die Kinder mit Behinderungen unterstützt. Im vergangenen Jahr sei für das Kinderhospiz Sterntaler gesammelt worden – 9100 Euro seien zusammengekommen, heißt es aus Reihen der Veranstalter.

Spenden



Die Lebenshilfe Speyer hat ihr Konto bei der Volksbank Kur- und Rheinpfalz, IBAN: DE89 5479 0000 0000 3992 99.