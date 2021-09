Die Polizei sucht nach einem Traktorfahrer, der am Montag gegen 17 Uhr bei einem Unfall auf der L545 bei Steinfeld verwickelt war. Er hat 200 Meter hinter dem Steinfelder Friedhof mit der Egge den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Wagens einer 52-Jährigen beschädigt. Die Frau war in Richtung Bad Bergzabern unterwegs. Das Bodengerät habe weit auf die Gegenfahrbahn geragt, sodass beim Vorbeifahren der Zusammenstoß nicht verhindert werden konnte. Statt sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Traktorfahrer aus dem Staub. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 300 Euro, sie ermittelt nun wegen Unfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.