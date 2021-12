Ein 63-jähriger Traktorfahrer hat sich am Samstagmittag bei einem Unfall in der Ruprechtstraße in Edesheim leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Weinbergtraktor in Richtung Staatsstraße unterwegs, als ihm plötzlich schwarz vor Augen wurde. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Hoftor. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro. Der Weinbergtraktor war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.