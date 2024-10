Eine 55-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall am Montagnachmittag in der Hauptstraße in Kapsweyer leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, stieß ein 57-jähriger Traktorfahrer mit ihr zusammen. Der Mann, der in Richtung Schweighofen unterwegs war, hatte die Frau, die in der gleichen Richtung unterwegs war, aufgrund der tiefstehenden Sonne übersehen. Unverletzt blieb eine 90 Jahre alte Rollstuhlfahrerin, die die 55-Jährige an diesem Nachmittag durch den Ort schob.