Ein Traktor hat am Montagnachmittag eine Ladung Gülle auf der Ortsdurchfahrt von Queichhambach verloren, wie Wehrleiter Bernd Pietsch auf Anfrage berichtet. Zu größeren Beeinträchtigungen durch die meterlange Mistspur sei es jedoch nicht gekommen. Zwei Gerätewarte der Feuerwehr Annweiler hätte schnell Hilfe leisten können. Das Malheur war einem örtlichen Viehzuchtbetrieb passiert, der die Feuerwehr um Hilfe bat. Die leisteten die Einsatzkräfte gerne, zumal jener Betrieb die Wehr auch tatkräftig unterstützt. Vor Kurzem etwa sei ein Pferd in der Queich gestürzt, berichtet Pietsch. Daraufhin hätten die Viehzüchter einen Traktor, Großviehhebegeschirr und ihre eigene Manpower zur Verfügung gestellt. Das Pferd habe aus der Queich geborgen werden können. Das Tier sei jedoch schon zu geschwächt und unterkühlt gewesen und habe eingeschläfert werden müssen, so der Wehrleiter.