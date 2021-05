60 Euro Bußgeld und ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei kommen auf einen 43 Jahre alten Traktorfahrer zu, weil er am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in der Hainfelder Straße in Roschbach seinen Grünschnitt und kleinere Äste verlor, die er auf einer Rolle hinter seinem Traktor transportierte und nicht ausreichend gesichert hatte. Eine 52-jährige Autofahrerin kam dem Mann im Kurvenbereich entgegen, wo ihr das Material gegen ihr Fahrzeug fiel, wie die Polizei berichtet. Zu einem Sachschaden kam es glücklicherweise nicht.