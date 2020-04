Am Mittwochmittag kam es zu einem Unfall zwischen einem Traktor und einem Auto auf der K 36 zwischen Altdorf und Gommersheim, wie die Polizei berichtet. Diese sucht Zeugen, denn der genaue Unfallhergang ist unklar, da sich die beiden beteiligten Fahrer widersprechen. Nach Angaben des 64-jährigen Traktorfahrers wollte dieser nach links in einen Feldweg abbiegen, als ihn von hinten eine 54-jährige Autofahrerin zu überholen versuchte. Dabei prallten beide Fahrzeuge zusammen. Die Frau hingegen behauptet, bereits im Überholvorgang gewesen zu sein, als der Traktor plötzlich nach links abbog und ihr so vors Auto fuhr. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei knapp 10.000 Euro. Aufgrund der verschiedenen Versionen sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 bei der Edenkobener Polizei zu melden.