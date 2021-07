Ein 67-jähriger Traktorfahrer hat am Montagnachmittag in Hainfeld gesehen, welche Folgen es haben kann, wenn er beim Parken nicht die Handbremse seines Wagens zieht. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann sein Fahrzeug in der Straße „Im Pflaumen“ abstellen wollen. Der Traktor machte sich auf dieser leicht abschüssigen Straße selbstständig und rollte fünf Meter bergab, wo er gegen einen geparkten Wagen stieß. Den entstandenen Blechschaden an beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 3000 Euro.