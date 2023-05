In Maikammer in der Friedhofstraße ist am Montagabend gegen 21.20 Uhr ein Traktor ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei dürfte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Noch bevor das Feuer auf die Scheune übergreifen konnte, in der der Weinbergstraktor abgestellt war, wurde es von den Einsatzkräften der Feuerwehren gelöscht. Ein Gebäudeschaden ist laut Polizei dabei nicht entstanden.