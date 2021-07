Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache für einen Traktorbrand am Montagnachmittag auf einem Weinbergsgelände bei Hainfeld. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Der Schmalspurschlepper stand beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei in Vollbrand und brannte komplett aus. Die Schadenshöhe liegt bei über 30.000 Euro.