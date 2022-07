Johann Andreas von Traitteur, der Heißluftballon-Pionier, der die Einnahme der Festung Landau plante, hatte südpfälzische Wurzeln.

Sein Vater, Johann Adam Traitteur, stammte aus Maikammer, seine Mutter, Eva Elisabeth Durass, aus Weyher. Johann Andreas Traitteur, vor 270 Jahren am 30. Juli 1752 in Philippsburg geboren, machte eine atemberaubende Karriere. Ab 1772 studierte er Rechtswissenschaften in Heidelberg und Metz, war ab 1786 Professor an der Universität Heidelberg, wurde 1786 dort zum Doktor promoviert und Dekan der Philosophischen Fakultät, später auch Rektor. Der kurfürstliche Hof- und Staats-Kalender würdigte ihn 1887 als „Weltweisheit-Doktor der Zivil- und Militärkunst, der praktischen Geometrie, ordentlicher öffentlicher Lehrer auch geistlicher Administrationsrat und zweiter Baukommissär, Mitglied der philosophischen Fakultät der Universität Heidelberg.“

38 Minuten in der Luft

In unseren Breiten wurde Traitteur vor allem durch seine Experimente mit Heißluftballons populär. Kaum ein Jahr nach den Gebrüdern Montgolfier startete ein von Traitteur konstruierter und mit Schnüren verstärkter Ballon aus Papier bei Leimersheim. Er war 4,60 Meter hoch, hatte einen Durchmesser von 3,50 Meter und hielt sich 38 Minuten in der Luft. Am 18. Oktober folgte der Ballonstart bei Burrweiler. In einem zeitgenössischen Bericht heißt es: „Unter Direktion des kurpfälzischen Raths und Baukommissärs Herrn Traittuer wurde heute Nachmittag um 4 Uhr ein Luftballon, genannt Montgolfier, losgelassen und nahm seine Richtung gegen Süd, weit über den Ort Siebeldingen hinaus, in einer Höhe, nach optisch und geometrischem Ermessen über 3000 Schuh (915 Meter) und nach der genauesten Beobachtung 85 Minuten lang, bis er sich in Elmstein niederließ.“

Wie es weiter hieß, hätten viele Tausende Deutsche und Franzosen mit lebhaftem Vergnügen den Ballonflug verfolgt und Herrn Rath das verdiente Lob gezollt, dass er in Europa einer der größten Kenner der Aerostatik und Hydrostatik sei. Zur 400-Jahr-Feier der Universität Heidelberg besorgte er die Illumination und ließ im Beisein von Luise Prinzessin von Baden, der späteren Gattin des Zaren Alexander I., einen Ballon aufsteigen.

Auch im neuen Jahrhundert startete Traitteur Ballonflüge: im September 1803 in Bruchsal im Beisein des schwedischen Königs Gustav IV Adolf und seiner Gattin Sophie Magdalene von Dänemark. Der Ballon landete erst nach zwölf Stunden Flug in Weißenburg. Ein volkstümlicher Spruch erinnert bis heute an Traitteurs Ballon-Aktionen: „Herr Tretter, Herr Tretter / De Luftballon schlagt wedder / Hätt’er unne meh uffgeblose, / Wär’er owwe nit angestoße.“

Einnahme der Festung

Als kurpfälzischer Baukommissionär plante und leitete Traitteur den Bau der Trinkwasserleitung von Rohrbach nach Mannheim, den Umbau der Universitätsbibliothek Heidelberg und 1887 die Beseitigung der Rheininsel „Ceylon“ bei Germersheim zwischen Hochstift-Speyerischem und kurpfälzischem Gebiet, um die Schifffahrt zu verbessern. Und er machte zugleich Vorschläge für eine Rheinbegradigung. Weitere Projekte waren die Instandsetzung der zerstörten Festung Philippsburg.

1793 hatte Traitteur ein Projekt entwickelt, wie man die in französischer Hand befindliche Festung Landau einnehmen könne – und zwar durch Überflutung mittels Stauung der Queich. Der Plan wurde nicht realisiert.

Am 20. Januar 1825 starb Johann Andreas von Traitteur, der auch Freimaurer und Salinenbesitzer war und ab 1790 den Titel Ritter, Edler von Traitteur führte, 1824 gar in den Stand eines Grafen von Traitteur-Brauneberg erhoben wurde, in Bruchsal. Das Grabmal seiner Mutter befindet sich auf dem Friedhof in Weyher.