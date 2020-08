Die Pflegeeltern des körperlich-geistig-behinderten Maximilian Rieche aus Landau können ein Spezialfahrrad anschaffen. Der blinde Junge kann es mit einem Mitfahrer zum Aufbau der Muskulatur nutzen. Der Förderverein „Christine Schneider hilft“ hat dafür rund 4800 Euro gespendet. An dem Spendenaufruf haben sich auch der Sportbund Abteilung Behindertensport, der Verein Aktion Hilfe in Not, die Firmen Elomed, Willi Heisel und Söhne, Gillet Baustoffe, Metzgerei Peter Joachim, Schnittpunkt Ihr Friseur und Familie Melanie und Christoph Helwig beteiligt. Insgesamt kamen rund 11.800 Euro zusammen.