Die Polizeiinspektion Landau veranstaltet am Samstag, 13. Juni, von 10 bis 14 Uhr einen Sporttag in der Sporthalle West. Wer Interesse am Polizeiberuf hat und mindestens die neunte Klasse besucht, ist herzlich eingeladen, gemeinsam mit Beamten für den sportlichen Teil des Einstellungstests zu trainieren. Darüber hinaus können Interessierte auch andere Fragen rund um die Einstellung loswerden. Wer mitmachen will, meldet sich unter Angabe von Name, Alter und Erreichbarkeit bis zum 11. Juni per E-Mail bei der Adresse pilandau.einstellungen@polizei.rlp.de.