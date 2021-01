Das Organisationsteam rund um die Saarbrücker Agentur „n plus sport“ plant unter Hochdruck die Firmenlaufsaison 2021. Wie Geschäftsführer Ralf Niedermeier mitteilt, soll der DM-Firmenlauf Südpfalz am Donnerstag, 23. September, sein.

Der Firmenlauf 2020 ist virtuell über die Bühne gegangen. Weil die aktuelle Lage weiterhin unsicher sei, wolle man für die vielen treuen Firmenlauf-Fans und Unternehmen eine sichere Veranstaltungsvariante ermöglichen, unterstreicht Niedermeier. Sein Team werde auf unterschiedliche Szenarien vorbereitet sein müssen. Unabhängig davon soll der neu eingeführte virtuelle Lauf auch zukünftig ein fester Bestandteil des Firmenlaufkonzeptes sein.

Für das Live-Event haben sich die Veranstalter eine Corona-Ampel auferlegt. Diese dient als Leitsystem für die Planbarkeit und soll maximale Klarheit für den Firmenlauf bieten. Die Corona-Ampel wird dauerhaft auf der Veranstaltungswebseite integriert und kann dort eingesehen werden.

Corona-Ampel aufgebaut

Und so funktioniert sie: Grün: Zeigt das Corona-Ampelsystem die Farbe grün, so findet der Lauf ohne

nennenswerte Einschränkungen statt. Es gibt Massenstarts, das Rahmenprogramm, Live-Musik, Firmenzelte und Cateringstände. Der Firmenlauf wie man ihn kennen und lieben gelernt hat.

Gelb: Zeigt das Corona-Ampelsystem die Farbe gelb, findet das Live-Event zwar statt, jedoch unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln. Der Start wird auseinandergezogen, die Flächen im Rahmenprogramm vergrößert, eventuell wird das Rahmenprogramm auch reduziert. Die Teilnehmer tragen Mund-Nasen-Schutz vor und nach dem Lauf und auch die Teilnehmerzahl kann gegebenenfalls reduziert werden. Aber: Man kann mit den Kollegen feiern, Moderator und DJ sind am Start und ein kühles Getränk wartet im Ziel.

Orange: Zeigt das Corona-Ampelsystem die Farbe orange, wird sich das Live-Event auf die Strecke und den Lauf beschränken. Das Rahmenprogramm entfällt und der Lauf kann über mehrere Tage erfolgen. Das Laufevent bleibt jedoch, die Zeitnahme erfolgt durch fest installierte Stellen des Partners race result.

Teambildung virtuell

Rot: Zeigt das Corona-Ampelsystem die Farbe rot, findet der Lauf rein virtuell mit der App „Virace“ statt. So geht Teambuilding virtuell: Jeder läuft für sich an einem beliebigen Ort und dennoch alle miteinander. Die Moderation kommt aus dem Kopfhörer des Smartphones, die Zielerfrischung gibt es mit der Startnummer bereits vorab.

Egal welche Farbe die Ampel am geplanten Veranstaltungstag zeigt, der DM-Firmenlauf Südpfalz findet statt, unterstreicht Niedermeier. Neben der Liveumsetzung wird es zudem immer die Möglichkeit geben, virtuell mit der App teilzunehmen. So können auch Risikogruppen oder Kollegen an anderen Standorten an den Start gehen.

Info

www.firmenlauf-suedpfalz.de