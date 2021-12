Vermutlich durch starke Strömungen und Treibgut ist die tragende Mittelwand der Queichüberbauung in der Königstraße beschädigt worden. Das teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Die Standsicherheit sei nicht mehr gewährleistet gewesen. Deshalb darf das Café Oswald, das in den Neubau neben dem ehemaligen Papierfix gegenüber der Bachgasse eingezogen ist, derzeit nicht alle Räume nutzen. Da der Schaden im Bereich der Denkmalzone Queichkanal liegt, hat die Stadtverwaltung in Abstimmung mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung erteilt, eine neue „Unterfangung“ zu bauen, informiert die Pressestelle.