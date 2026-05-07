Bei einer traditionsreichen Firma in Landau gibt es Veränderungen. Die bekannten weißen Transporter mit dem Haag-Logo verschwinden aus dem Stadtbild. Was dahinter steckt.

Wer in den vergangenen Jahren durch die Stadt Landau fuhr, kannte sie: die Fahrzeuge der Haag GmbH auf dem Weg zu Baustellen, Wartungen oder Kundenterminen. Nun aber firmiert der Betrieb mit Standort im Landauer Horst seit Oktober 2025 unter dem Namen Diehl Apleona Wolfferts, und damit verändert sich etwas. Die Fahrzeuge werden nach und nach neu beschriftet, wie Geschäftsführer Markus Ohnemus im Gespräch mit der RHEINPFALZ erklärt. Das bekannte blaue Haag-Logo verschwindet somit schrittweise aus dem Straßenbild.

Der Grund für die Veränderungen

Hinter dem neuen Auftritt des Mittelständlers steckt kein Rückzug, sondern eine strukturelle Veränderung auf größerer Ebene: Im August 2024 habe das Unternehmen Apleona Wolfferts die gesamte Diehl-Gruppe, zu der auch die Haag GmbH gehört, übernommen. In diesem Zuge seien bereits mehrere Unternehmen unter einem gemeinsamen neuen Namen gebündelt worden. Ein wesentlicher Grund für den Verkauf sei die fehlende Nachfolgeregelung auf Gesellschafterebene in der Diehl-Gruppe gewesen, erläutert der Geschäftsführer.

Der eigene Schaltschrankbau ist ein wichtiger Pfeiler des Unternehmens. Foto: Iversen

Trotz neuer Beschriftung bleibt die Tätigkeit dieselbe. Am Standort Landau arbeiten weiterhin rund 140 Beschäftigte, die sich um alle Bereiche der technischen Gebäudeausrüstung kümmern. Dazu zählen Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik ebenso wie Kälte- und Klimaanlagen sowie die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR). „Wir erstellen die Mechanik und die Intelligenz“, beschreibt Niederlassungsleiter Fabian Steeg die Arbeit. Gemeint ist die Kombination aus handwerklicher Installation und digitaler Steuerung – etwa bei automatisierten Gebäudesystemen.

Wer gehört zu den Kunden?

Der Kundenkreis des Unternehmens ist breit gefächert: Privatkunden gehören ebenso dazu wie Industrieunternehmen, öffentliche Einrichtungen, Kliniken, Schulen und Universitäten. Auch militärische Einrichtungen werden betreut. Der Einzugsbereich reicht rund 100 Kilometer über Landau hinaus, mit Schwerpunkten in den Regionen Mannheim, Ludwigshafen und Karlsruhe, erklären Ohnemus und Steeg.

In den vergangenen Jahren sei das Unternehmen deutlich gewachsen. Binnen zwölf Jahren habe sich die Zahl der Beschäftigten verdoppelt, sagt Markus Ohnemus. Der Fuhrpark umfasse rund 90 Fahrzeuge – genau jene, die künftig ein neues Erscheinungsbild tragen. Hinzu kommen eigene Lagerflächen und ein interner Schaltschrankbau, in dem Steuerungssysteme programmiert werden. Besonders dynamisch entwickelt sich der Kundendienst: Mehr als 40 Mitarbeitende seien hier tätig, die Zahl der Wartungsverträge liege inzwischen bei rund 2000. Diese sorgen für eine kontinuierliche Auslastung, ergänzt durch zahlreiche Einzelaufträge. „Wir rechnen mit weiterem Wachstum“, sagt der Geschäftsführer. Auch der Bereich Wärmepumpen und moderne Lüftungssysteme gewinne an Bedeutung.

Geschäftsführer geht in den Ruhestand

Für Markus Ohnemus, der das Unternehmen über Jahrzehnte geprägt hat, ist die Entwicklung auch ein persönlicher Einschnitt. „Es waren spannende, herausfordernde und sehr intensive Jahre“, sagt der 62-Jährige rückblickend. Ende Juni wird er sich in den Ruhestand verabschieden, Fabian Steeg wird dann den Standort Landau alleine verantworten.

Mit der Einbindung in einen größeren Verbund eröffneten sich nun neue Möglichkeiten – etwa beim Austausch technischen Wissens und bei der Nutzung gemeinsamer Ressourcen, sagt Steeg. Die wirtschaftlichen Dimensionen zeigen den Unterschied: Während der Standort Landau rund 30 Millionen Euro Jahresumsatz erzielt, kommt die Diehl-Gruppe auf etwa 130 Millionen Euro, Apleona Wolfferts auf rund 400 Millionen Euro.